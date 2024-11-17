«Я благодарна этим людям!» Подруги организовали эстонской радиоведущей вечеринку в честь будущего малыша

В Instagram Кети показала видеозаписи вечера, где они с подругами весело провели время, сделали памятные фотографии и играли в различные игры.

«Весь вечер я чувствовала невероятную поддержку от своих близких. Как в старину, когда воспитанием ребенка занималось все село и родственники, я уже сейчас вижу и знаю, что вокруг моего малыша будет мощная команда женщин, которые будут заботиться о нем и обо мне», - пишет Кети. «Я благодарна этим людям».

Радиоведущая и телеведущая Кети Уйбомяги в августе сообщила, что ждет своего первого ребенка.

«Мы довольно долго вместе», - рассказала Кети о своих новых отношениях этой весной. «Это наш обоюдный и осознанный выбор. Он не публичный человек, и мы так договорились», - добавила она.

Уйбомяги призналась недавно, что скрывать беременность было для нее стрессом. «Как только я узнала, сразу пошла в шкаф мужа, взяла все его просторные вещи», - вспоминает певица, добавив, что таким образом надеялась дольше скрывать свое положение. «Я действительно чувствовала стресс из-за этого».