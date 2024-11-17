В социальной сети покойной Заворотнюк появились новые фото

«Это одна из самых любимых фотосъемок нашей Насти. Монако, 2005 год, обложка журнала ELLE. Фотографа Настя считала одним из лучших мастеров своего дела и всегда вспоминала эту их совместную работу. Кадр, где Настя в желтом платье, стал обложкой ее автобиографической книги "Начало"», - сказано в посте.

При жизни Заворотнюк была внесена в базу «Миротворец» за сознательное нарушение государственной границы Украины и незаконную гастрольную деятельность на территории оккупированного Россией Крыма. В ходе президентских выборов 2018 года актриса вошла в состав движения Putin Team, выступавшего в поддержку Владимира Путина.

Отметим, что актриса умерла 29 мая 2024 года. Последние пять лет Анастасия боролась за жизнь. После того как в 2019 году ей диагностировали агрессивную форму онкологии, Заворотнюк отменила все выступления и съемки, чтобы как можно быстрее выздороветь. Однако, несмотря на экспериментальное лечение и помощь ведущих специалистов, вернуться к поклонникам ей уже не удалось.