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Эстония заняла 14-е место на Детском Евровидении

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Фото: Junior Eurovision 2024

В субботу вечером в Мадриде на сцену Детского Евровидения вышла 13-летняя Аннабель Атс, представляя нашу страну перед миллионами зрителей. В конкурсе Эстония заняла 14-е место, победу одержала Грузия.

Победитель Детского Евровидения определялся путем суммирования баллов зрителей и жюри. Первое место заняла Грузия, которую представлял Андрия Путкарадзе с песней «To My Mom». Грузия набрала 239 баллов в сумме от зрителей и жюри. Из зрителей Грузия получила 59 баллов, а от жюри - 180 баллов.

Аннабель из Тартумаа, победительница эстонского конкурса Tähtede Lava, выступила второй среди 17 участников и набрала 55 баллов, заняв 14-е место. Эстония получила 14 баллов от жюри и 41 балл от зрителей, сообщает ERR.

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