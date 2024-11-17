Эстония заняла 14-е место на Детском Евровидении

Победитель Детского Евровидения определялся путем суммирования баллов зрителей и жюри. Первое место заняла Грузия, которую представлял Андрия Путкарадзе с песней «To My Mom». Грузия набрала 239 баллов в сумме от зрителей и жюри. Из зрителей Грузия получила 59 баллов, а от жюри - 180 баллов.