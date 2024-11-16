ВИДЕО На шоссе Таллинн-Нарва сгорел автомобиль

Свидетель происшествия Кен-Андрес сообщил, что автомобиль горел примерно в 13:20, когда он проезжал мимо. «Пожар был потушен в 13:41». По его словам, движение на месте происшествия было затруднено: «Люди думали, стоит ли ехать сквозь дым или нет».