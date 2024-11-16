В субботу после обеда на шоссе Таллинн-Нарва, в районе Выэрдла, загорелся легковой автомобиль. По словам пресс-секретаря спасательного департамента, «никто не пострадал, машина загорелась по неизвестной причине».
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ВИДЕО ⟩ На шоссе Таллинн-Нарва сгорел автомобиль
Свидетель происшествия Кен-Андрес сообщил, что автомобиль горел примерно в 13:20, когда он проезжал мимо. «Пожар был потушен в 13:41». По его словам, движение на месте происшествия было затруднено: «Люди думали, стоит ли ехать сквозь дым или нет».