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ВИДЕО На шоссе Таллинн-Нарва сгорел автомобиль

Перевод: Елизавета Лынник
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Фото: Ken-Anders Pahkma

В субботу после обеда на шоссе Таллинн-Нарва, в районе Выэрдла, загорелся легковой автомобиль. По словам пресс-секретаря спасательного департамента, «никто не пострадал, машина загорелась по неизвестной причине».

Свидетель происшествия Кен-Андрес сообщил, что автомобиль горел примерно в 13:20, когда он проезжал мимо. «Пожар был потушен в 13:41». По его словам, движение на месте происшествия было затруднено: «Люди думали, стоит ли ехать сквозь дым или нет».

Очевидец поделился видео с места происшествия, на котором видно горящий автомобиль и спасателей, прибывших для тушения огня.

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