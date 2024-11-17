Важно не давать воли дурному настроению и негативным эмоциям в начале дня. Легко пойти у них на поводу, сказать или сделать то, о чем позже придется пожалеть. Руководствоваться здравым смыслом сложнее, но гораздо полезней. Именно он позволяет избежать ошибок, отлично справиться с важными делами и найти правильные ответы на серьезные вопросы, пишет Dvorec.
ГОРОСКОП НА 17 НОЯБРЯ ⟩ Тельцы из-за спешки могут допустить ошибки, а Девам поступят приятные известия
Вторая половина дня проходит спокойнее. Многое складывается удачно, становится ясно, что раньше вы волновались зря. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях с людьми, с которыми прежде не удавалось ладить.
Овен
Кое-каких трудностей день не лишен, но справляетесь вы с ними отлично. Во многом помогают старые знакомые. Вы знаете, к кому можно обратиться за поддержкой, но не злоупотребляете добротой своих союзников, стараетесь никого не обременять. Вероятны удачные совпадения, какие-то происшествия, которые натолкнут вас на интересные мысли, подскажут, куда двигаться дальше. Возможны успехи в работе. Вы быстро справляетесь со сложными делами, поскольку подходите к ним по-своему, не ждете подсказок и советов. Хорошие новости обрадуют и вас, и ваших близких.
Телец
Отличный день для общения. Даже непростые темы удается обсудить спокойно и конструктивно, даже неприятные вещи вы говорите так, что никому и в голову не приходит обижаться. Не исключены интересные деловые предложения. Ваши идеи многим по душе, и наверняка появятся люди, которые захотят поучаствовать в их реализации. Но важно не торопиться. Из-за спешки вы порой допускаете ошибки, упускаете из виду что-то важное. Обдумывайте каждый шаг; так вы сможете избежать многих неприятных моментов. Старые знакомые дают отличные советы, к которым стоит прислушаться.
Близнецы
Благоприятный день для работы, а также любых важных и полезных дел. Вы внимательны и серьезны, рассчитываете на свои силы, а не полагаетесь на везение. Это позволяет избежать недоразумений и ошибок. Хорошо проходят переговоры, можно обсуждать любые профессиональные вопросы, а также то, что касается развития вашей карьеры. Вы легко ладите с окружающими, многих понимаете с полуслова. Вероятны перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. Если в последнее время возникали какие-то напряженные моменты, сейчас о них можно забыть.
Рак
Не принимайте близко к сердцу мелкие недоразумения, которые могут возникнуть в первой половине дня. Вы склонны переживать из-за пустяков, тревожиться о том, на что в другое время просто не обратили бы внимания. К счастью, рядом есть люди, знающие, как поднять вам настроение. Вторая половина дня радует. Это благоприятное время для работы: вы отлично справляетесь с решением сложных профессиональных задач. В личной жизни также преобладает влияние позитивных тенденций; будут и поводы для радости, и какие-то приятные неожиданности. Некоторых Раков ждут романтические сюрпризы.
Лев
День не самый спокойный, но плодотворный и удачный. Лучше придерживаться плана, составленного раньше: это позволит вам избежать лишних переживаний и волнений, ничего не забыть, не перепутать и не упустить из виду. Легко будет избавиться от того, что мешает двигаться вперед. Да и преграды, возникающие на пути, вы быстро сможете преодолеть. Удается решить сложные рабочие вопросы. В этом часто помогает опыт новых знакомых, к хорошим советам которых вы внимательно прислушиваетесь. Для споров с близкими не будет повода, вы быстро договоритесь об общих планах.
Дева
Этот день едва ли подходит для того, чтобы идти на риск или ставить опасные эксперименты. Не стоит и отступать от традиций, нарушать общепринятые правила. Осторожность и предусмотрительность будут очень кстати; именно благодаря им вы достигнете поставленных целей. Порадуют какие-то домашние события. Вероятны приятные известия, касающиеся кого-то из самых близких людей. Вечер подходит для встречи с друзьями или романтического свидания. Вы отлично проведете время, получите массу позитивных эмоций.
Весы
День интересных идей. Вы с энтузиазмом беретесь за новые дела, и правильно делаете: многое получается хорошо, удается быстро достичь отличных результатов. Возможны и необычные предложения; вы согласитесь на них без долгих раздумий и не пожалеете об этом. Стоит прислушиваться к интуиции особенно внимательно: благодаря ее подсказкам вы сегодня можете добиться того, о чем долго мечтали. Полезно проявлять инициативу. Окружающие рады даже самым необычным вашим предложениям, охотно поддерживают оригинальные идеи и помогают в их осуществлении.
Скорпион
День сложится удачно, если вы не станете ожидать от него слишком многого. Прежде чем браться за новые дела, убедитесь, что сможете справиться с ними самостоятельно; получить помощь вовремя едва ли удастся. Привычные задачи вы решите быстро. А вот новые могут оказаться неожиданно сложными, и не все получится сразу. Радует общение с друзьями: они делятся хорошими новостями, дают отличные советы, предлагают что-то интересное. С любимым человеком порой сложно найти общий язык. Тут выручают ваши тактичность и деликатность.
Стрелец
Хороший день для того, чтобы взяться за что-то новое. Пусть даже дело будет не слишком важным, не беда. Хочется внести в жизнь нечто необычное, и момент для этого сейчас самый подходящий. Можно начинать учиться: вы быстро запоминаете все, что может пригодиться, многое схватываете на лету. День обещает приятные знакомства, хорошо подходит для встреч с людьми, которым вы хотели бы понравиться. Интуиция подсказывает, как стоит себя вести. Благодаря ее подсказкам вы не попадете в неловкую ситуацию, не скажете и не сделаете того, о чем пришлось бы пожалеть.
Козерог
Будет шанс успешно завершить сложное и важное дело, которому было отдано немало сил. Правда, трудности могут возникнуть, когда вы будете буквально в шаге от цели; но с ними быстро удастся справиться. Вы изобретательны, часто придумываете то, что вряд ли еще кому-то могло бы прийти в голову. Окружающих восхищают ваши идеи. День подходит для решения важных вопросов, касающихся имущества и финансов. Удачны крупные покупки, и неважно, были ли они запланированы заранее. Не исключены интересные предложения, касающиеся работы. Если их делают ваши старые знакомые, можно соглашаться без долгих раздумий.
Водолей
День приносит неожиданности. Сначала они могут озадачить и заставить волноваться, но вскоре становится совершенно очевидно, что все происходящее идет вам на пользу. Вы быстро ориентируетесь в новой ситуации, принимаете верные решения. Удача улыбается Водолеям, которые сегодня берутся за что-то новое. Вероятны неожиданные визиты, встречи, которым вы будете очень рады. Не исключены знакомства, которые получат романтическое продолжение. Сегодня вы особенно обаятельны и многим нравитесь, кто-то может влюбиться с первого взгляда.
Рыбы
Приятный день, открывающий много интересных возможностей. На работе вероятны какие-то интересные события, перемены, из-за которых у вас появятся новые обязанности, но и доходы возрастут. Вероятны полезные знакомства, встречи с людьми, при поддержке которых вы позже осуществите свои смелые планы. Вы чаще обычного оказываетесь в центре внимания, но ничуть не смущаетесь. Приятно, что окружающие искренне интересуются вашими делами. Воспользуйтесь случаем, чтобы рассказать о своих победах и успехах: кое-кому интересно будет об этом узнать.