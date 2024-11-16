ГАЛЕРЕЯ Смотрите, какая модная публика собралась на премьере «Дубровского» в Русском театре

Сценическую версию «Дубровского» представил хорошо знакомый эстонской публике режиссер Сергей Голомазов.

Непростой задачей в «Дубровском» стал перенос художественной прозы, а не драматургии в классическом понимании в театральное пространство. Здесь создателями был найден синтетический язык, включающий в себя и диалог, ихореографию, и визуальные образы.

Сценографом спектакля и художником по костюмам выступил международный известный художник Олег Головко.

Как и для режиссера, «Дубровский» не стал для него первой работой в Русском театре: в прошлом сезоне он оформил спектакль Тимофея Кулябина «Страх и отчаяние в Третьей империи». Лаконичная и одновременно функциональная сценография «Дубровского» не только помогает зрителю погрузиться в сюжет, но и оставляет пространство для воображения.

На сцене можно будет увидеть сразу несколько поколений труппы, от молодого до старшего. В спектакле играли: Александр Кучмезов, Даниил Зандберг, Михаил Маневич, Татьяна Алтынник, Артем Гареев, Лариса Саванкова, Игорь Рогачёв, Александр Окунев, Татьяна Егорушкина, Сергей Черкасов, Елена Тарасенко, Наталья Дымченко, Александра Левицкая, Илья Болотов, Артем Веселовский, Евгений Кравец, Лев Зандберг, Кристофер Александер Хамбург.