ВИДЕО «Кто эта дива?» Пост Büroomaailm поразил пользователей социальных сетей

Несмотря на то, что у аккаунта фирмы в TikTok пока всего чуть более 4000 подписчиков, их последний ролик набрал почти 150 000 просмотров за сутки.

В видео мужчина представляет как продукцию Büroomaailm, так и закулисные моменты, используя при этом выражения со сленгом, которые чаще встречаются среди молодежи или за пределами Эстонии.

Необычное сочетание вызвало у многих зрителей массу положительных эмоций.

«Чистый талант!» - комментирует кто-то. «Кто эта дива?» - написали многие, имея в виду звезду видео, того самого мужчину, которого сравнили с дивой. «Крутой дед!» - коротко добавил другой пользователь.

«Что за хек!! Классная работа! Респект, мужик!!! Ты просто какой-то сигма», - написал еще кто-то. В данном случае «сигма» подразумевает крутого и популярного мужчину.

Кто-то вспомнил прошлое и с удивлением написал: «Представьте, что покажете это жителю Эстонии 10 лет назад!»

Судя по всему, веселое видео привлекло и новых потенциальных клиентов. «Впервые в жизни захотелось зайти в Büroomaailm», - признался один из пользователей.