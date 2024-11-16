«Может умереть от анорексии»: Старшая сестра Майкла Джексона пугает своей худобой

Старшая сестра покойной поп-звезды Майкла Джексона певица ЛаТойя Джексон стала очень худой. После смерти брата Тито она слишком быстро сбросила вес, что очень беспокоит не только ее родных и друзей, но и многочисленных поклонников, пишет RadarOnline.

Близкие опасаются, что Ла Тойя очень подорвала свое здоровье и может «последовать за своим братом Тито в могилу». Медицинский эксперт предупредил, что если вес женщины еще больше уменьшится, то для спасения ее жизни, возможно, придется использовать принудительное кормление.

По словам близкого друга с тех пор, как 15 сентября в Гэллапе, штат Нью-Мексико, в возрасте 70 лет Тито Джексон скончался от внезапного сердечного приступа, "Ла Тойя стремительно теряет вес, и конца этому не видно". «Семья и друзья очень обеспокоены и опасаются, что она станет следующим членом семьи Джексонов, который покинет этот мир», - поделился инсайдер.

По его словам, звезда ростом 162,5 сантиметра в последнее время сбросила более 11 килограмм. Теперь она весит приблизительно 44 кг и выглядит очень «истощенной». «Ее одежду придется подгонять, поскольку Ла Тойя стала меньше 00-го размера! Обычно такой размер у молодых девушек. Ла Тойя выглядит слабой и нездоровой. Ее друзья обеспокоены тем, что она может умереть от анорексии», - считает источник, близкий к семье Джексонов.

Он продолжил: «Ла Тойя испытывает стресс из-за потери Тито. Перед его смертью она была с ним в Германии, теперь она очень тоскует за ним».

Сообщается также, что 68-летняя сестра Майкла Джексона закрутила роман с немецким 38-летним агентом по недвижимости Марселем Ремусом: «Она без ума от него, и он пытается заботиться о ней, но это сложно, когда она живет в Лос-Анджелесе, а он в Германии».