В последние годы у Светланы Светличной были серьезные проблемы со здоровьем. Артистка часто оказывалась в больнице, а минувшим летом ей диагностировали опухоль мозга.

За свою карьеру Светличная сыграла более чем в 30 фильмах и сериалах. Самая известная ее роль - в «Бриллиантовой руке» Леонида Гайдая, вышедшей на экраны в 1968 году. Среди других ее актерских работ - «Место встречи изменить нельзя», «Семнадцать мгновений весны», «Тридцать три».

«Светланы Светличной не стало. Написал мне Слава Шмыров. Первая красавица СССР", - заявила журналист Сусанна Альперина в своем Telegram-канале. Она также рассказала в посте, как произошло ее знакомство с артисткой. Причина смерти Светличной на данный момент неизвестна.

Фото: скриншот из Telegram-канала.

Телеграм-канал Shot пишет, что в последние несколько месяцев Светличная находилась в больнице, где ей проводили интенсивную терапию из-за болезней почек и легких.