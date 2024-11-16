Депутат Рийгикогу Эстер Карузе выставила на продажу свой эффектный красный Mercedes-Benz с номерным знаком KARUSE2. «Я еще не думала о новой машине. Я с нетерпением жду новых поездов Elron», - говорит она.
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Депутат Рийгикогу продает свой роскошный автомобиль
Вы можете найти автомобиль Эстер Карузе на auto24.ee. Красный Mercedes-Benz CLS 350 3.0 190kW был впервые зарегистрирован в октябре 2014 года. Автомобиль был куплен в Германии, в дилерском центре Mercedes. Пробег составляет 170 000 километров.