Детское Евровидение началось: Эстонию представит 13-летняя Аннабелле Атс

Победительница конкурса ETV Tähtede lava (Звездная сцена) Аннабелле выступит второй среди 17 участников.

Аннабелле представит Эстонию с песней Tänavad (Улицы), специально написанной для крупного конкурса композитором Свеном Лыхмусом с учетом особенностей молодой певицы. На сцене ее будут сопровождать танцовщицы Лийсбет Казесалу и Исандра Пелло.

Главный редактор развлекательных программ ETV Кармель Килланди отметила, что особенно приятно видеть, как в Эстонии любят и ценят эту песню: «Свен Лыхмус умеет придумывать такие ритмы, мелодии или другие запоминающиеся детали, которые находят отклик в душах многих. Таким образом, мы снова представляем Европе стильную поп-музыку из Эстонии», - сказала Килланди.

В социальных сетях под постом с песней от Эстонии оставлено множество положительных комментариев.

Руководитель делегации Лаура Кырвитс подчеркнула, что «Детское Евровидение» - это уникальная возможность представить будущих звезд широкой аудитории:

«Для молодых артистов выступление перед такой большой публикой - это отличный опыт, который можно использовать в будущем. Кроме того, они получают ценные знания о том, как создаются масштабные телевизионные постановки».

Победитель «Детского Евровидения» определяется путем сложения результатов народного голосования и оценок жюри. В отличие от взрослого Евровидения, в детском конкурсе можно голосовать за своего участника, так что эстонцы могут поддержать Аннабелле.