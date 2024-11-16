В субботу, 16 ноября, в Мадриде пройдет «Детское Евровидение», где на сцену перед миллионами телезрителей выйдет 13-летняя Аннабелле Атс, которая представит Эстонию.
Детское Евровидение началось: Эстонию представит 13-летняя Аннабелле Атс
Победительница конкурса ETV Tähtede lava (Звездная сцена) Аннабелле выступит второй среди 17 участников.
Аннабелле представит Эстонию с песней Tänavad (Улицы), специально написанной для крупного конкурса композитором Свеном Лыхмусом с учетом особенностей молодой певицы. На сцене ее будут сопровождать танцовщицы Лийсбет Казесалу и Исандра Пелло.
Главный редактор развлекательных программ ETV Кармель Килланди отметила, что особенно приятно видеть, как в Эстонии любят и ценят эту песню: «Свен Лыхмус умеет придумывать такие ритмы, мелодии или другие запоминающиеся детали, которые находят отклик в душах многих. Таким образом, мы снова представляем Европе стильную поп-музыку из Эстонии», - сказала Килланди.
В социальных сетях под постом с песней от Эстонии оставлено множество положительных комментариев.
@esc.cristian #cristianeurovision #fyp #viral #junioreurovision #jesc2024 #spain2024 #letsbloom #estonia🇪🇪 #annabelleats ♬ Tänavad - Annabelle
Руководитель делегации Лаура Кырвитс подчеркнула, что «Детское Евровидение» - это уникальная возможность представить будущих звезд широкой аудитории:
«Для молодых артистов выступление перед такой большой публикой - это отличный опыт, который можно использовать в будущем. Кроме того, они получают ценные знания о том, как создаются масштабные телевизионные постановки».
Победитель «Детского Евровидения» определяется путем сложения результатов народного голосования и оценок жюри. В отличие от взрослого Евровидения, в детском конкурсе можно голосовать за своего участника, так что эстонцы могут поддержать Аннабелле.
Голосование пройдет на сайте www.jesc.tv 15 и 16 ноября. Кроме онлайн-голосования, в каждой стране выступления участников оценивает жюри, состоящее из взрослых и молодежи.
В этом году в конкурсе принимают участие Эстония, прошлогодний победитель Франция, страна-организатор Испания, а также Албания, Армения, Грузия, Нидерланды, Кипр, Ирландия, Италия, Мальта, Польша, Португалия, Северная Македония, Германия, Сан-Марино и Украина.
Эстония участвует в «Детском Евровидении» второй раз. В прошлом году выступление страны не увенчалось успехом - среди 16 участников Эстония заняла предпоследнее место, опередив лишь Ирландию.
13-летняя Аннабелле родом из Тартумаа, она начала петь в 6 лет. На данный момент ее педагогами являются Кярт Сепп и Тоомас Волл. Помимо пения, она учится играть на фортепиано и планирует после окончания основной школы посвятить себя музыке еще больше, продолжив учёбу в MUBA (Эстонская музыкальная и балетная школа).
Помимо музыки, ее увлечением является легкая атлетика. В 2024 году Аннабелле победила в конкурсе ETV «Tähtede lava».
@esc.cristian #cristianeurovision #fyp #viral #junioreurovision #jesc2024 #spain2024 #letsbloom #estonia #annabelleats ♬ Tänavad - Annabelle