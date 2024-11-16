«Мать-одиночка»: Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст не заботится об их детях

Признание прозвучало на фоне скандалов, сопровождающих основателя Yeezy, и через несколько недель после того как анонимный источник рассказал прессе подробности жизни бывших супругов.

«Мы в основном сходимся в вопросах воспитания и суждений, но, знаете, иногда мне кажется, что я в этом одинока», - сказала 44-летняя Кардашьян ведущей. Звезда реалити-шоу добавила, что временами также чувствует себя подавленной.

«Несмотря на то, что у меня много поддержки и вокруг всегда есть люди, иногда посреди ночи, когда все [дети] спят в твоей постели, пинают тебя, плачут и просыпаются, это... - прервалась на полуслове Ким. - Это не то, о чем я часто говорю, потому что после этого люди начинают высказываться и говорить: "У тебя есть ресурсы, чтобы нанять нянь и прислугу"».

Однако, по словам бывшей жены 47-летнего Уэста, она в основном одна занимается четырьмя детьми.«Я чувствую себя как гонщик на пит-стопе, бесконечно повторяю: "Почистите зубы, оденьтесь, причешитесь"».

В подкасте создательница SKKN by Kim рассказала, что сама отвозит своих детей в школу каждое утро. «Это действительно важно для меня... Отвозить их в школу каждый божий день - это то, что я должна делать, независимо от того, какой у меня график работы», - отметила она.