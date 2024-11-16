Ким Кардашьян в подкасте What In The Winkler заявила, что ее бывший муж Канье Уэст не заботится об их четверых детях, пишет Spletnik.
«Мать-одиночка»: Ким Кардашьян заявила, что Канье Уэст не заботится об их детях
Признание прозвучало на фоне скандалов, сопровождающих основателя Yeezy, и через несколько недель после того как анонимный источник рассказал прессе подробности жизни бывших супругов.
«Мы в основном сходимся в вопросах воспитания и суждений, но, знаете, иногда мне кажется, что я в этом одинока», - сказала 44-летняя Кардашьян ведущей. Звезда реалити-шоу добавила, что временами также чувствует себя подавленной.
«Несмотря на то, что у меня много поддержки и вокруг всегда есть люди, иногда посреди ночи, когда все [дети] спят в твоей постели, пинают тебя, плачут и просыпаются, это... - прервалась на полуслове Ким. - Это не то, о чем я часто говорю, потому что после этого люди начинают высказываться и говорить: "У тебя есть ресурсы, чтобы нанять нянь и прислугу"».
Однако, по словам бывшей жены 47-летнего Уэста, она в основном одна занимается четырьмя детьми.«Я чувствую себя как гонщик на пит-стопе, бесконечно повторяю: "Почистите зубы, оденьтесь, причешитесь"».
В подкасте создательница SKKN by Kim рассказала, что сама отвозит своих детей в школу каждое утро. «Это действительно важно для меня... Отвозить их в школу каждый божий день - это то, что я должна делать, независимо от того, какой у меня график работы», - отметила она.
Ранее близкий к семье анонимный источник заявил в СМИ, что звезда «фактически мать-одиночка», поскольку Уэст «не так часто бывает рядом», чтобы помогать воспитывать их детей. Источник также отметил, что в данный момент Кардашьян ни с кем не встречается и это также «связано с работой и детьми».
Ким Кардашьян и основатель Yeezy объявили о разводе в 2019 году - спустя пять с половиной лет брака. Это произошло после того, как Уэст сообщил, что во время первой беременности Ким хотела сделать аборт и что она изменяет ему, а также намерена отправить его в рехаб.
Близкие к семье рэпера источники сообщали о том, что артист переживает цикл биполярного расстройства.
Канье не раз заявлял, что его бывшая жена не в полной мере занимается воспитанием детей - например, против его воли разрешает пользоваться соцсетями. Однако по решению суда бывшие супруги осуществляют совместную опеку с «равным доступом» к общению с детьми - 11-летней Норт, 12-летним Сейнтом, шестилетней Чикаго и пятилетним Псалмом.
С 2022 года Уэст женат на 29-летней австралийской модели Бьянке Цензори, которую регулярно выставляет обнаженной. За это рэпер постоянно подвергается критике. При этом девушка хорошо ладит с детьми музыканта. Старшая дочь экс-супругов нередко появляется на концертах с отцом, а также в компании Цензори.
Сам Канье постоянно попадает в скандалы. Накануне бывший сотрудник музыканта подал против него иск: мужчина обвинил Уэста в антисемитизме и рассказал, что однажды рэпер вышел с деловой встречи, чтобы заняться сексом с Цензори в соседней комнате, сообщает PageSix.
Мужчина рассказал, что увидел в номере отеля Уэста с расстегнутыми брюками и Бьянку, стоящую топлес. После непродолжительной беседы с визитером Уэст якобы без предупреждения «бросился» в комнату, где находилась девушка, и, предположительно, занялся с ней сексом.
После развода с Уэстом у Ким Кардашьян был девятимесячный роман с комиком Питом Дэвидсоном, который на 13 лет младше нее. Звезда познакомила молодого человека с детьми, а тот сделал в ее честь несколько татуировок. Пара рассталась, предположительно, из-за того, что комик хотел более серьезных отношений, в то время как Кардашьян была к ним не готова.
Позже звезда признавалась, что испытывала сильное чувство вины после их расставания, поскольку Пит «многое пережил» из-за ее отношений с Канье. Во время их романа рэпер часто комментировал новые отношения бывшей жены и даже обещал избить Дэвидсона, а в одном из клипов «похоронил» его.
«Я очень обеспокоен тем, что Skete (пренебрежительное прозвище, которое Уэст дал Дэвидсону - прим. ред.) подсадит мать моих детей на наркотики. Он проходит реабилитацию каждые два месяца», - написал Канье в соцсетях.
Позже инсайдеры сообщили, что Дэвидсон на фоне угроз Уэста посещал психотерапевта.