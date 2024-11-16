ФОТО «После этого пропала всякая мотивация»: Эстонская актриса наконец-то получила водительские права

Актриса и популярный блогер Лизабет Лойгу рассказала в социальных сетях, что теперь она является обладательницей водительских прав и впервые водит собственный автомобиль. Однако, по словам актрисы, путь к получению прав был далеко не легким.
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«Я ПОЛУЧИЛА ПРАВА И СВОЮ ПЕРВУЮ СОБСТВЕННУЮ МАШИНУ!!!» - радостно сообщила Лизабет Лойгу в соцсетях и поделилась с поклонниками веселыми фотографиями.