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«Враги умрут от зависти»: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 16 ноября

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Счастье. Фото иллюстративное.
Счастье. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Астролог Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга в конце ноября 2024 года повезет больше всех. Астролог с мировым именем назвал единственный знак Зодиака, перед которым откроются все двери.

Представители земного знака Телец в конце ноября статут настоящими любимчиками Фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.

Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.

Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в конце мая могут встретить свою судьбу.

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