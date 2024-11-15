«Враги умрут от зависти»: Глоба назвал знак Зодиака, на которого обрушится счастье с 16 ноября

Астролог Павел Глоба рассказал, кому из представителей зодиакального круга в конце ноября 2024 года повезет больше всех. Астролог с мировым именем назвал единственный знак Зодиака, перед которым откроются все двери.
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Представители земного знака Телец в конце ноября статут настоящими любимчиками Фортуны. Удача будет поджидать Тельцов везде и всюду. В первую очередь представителям знака улыбнется денежная удача: крупная премия, выигрыш в лотерею, неожиданное перспективное повышение, возврат забытых долгов.
Павел Глоба считает, что если Телец будет с благодарностью принимать дары Вселенной и разумно тратить полученные деньги, то денежная удача останется с ним надолго.
Также представителям знака повезет в любви. Тельцы-одиночки в конце мая могут встретить свою судьбу.