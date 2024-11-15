Украинская блогер София Стужук, несколько лет проживающая в Латвии, поделилась на своей странице в Instagram, сколько они с мужем тратят на жизнь в Латвии. В списке инфлюенсера оказались дом за 4000 евро в месяц, 1000 евро на коммунальные, 5000 евро на продукты, капельница за 200 евро и многое другое. Комментаторы живо отреагировали на откровения Стужук, пишет RUS TVNET.
Видео ⟩ «30 тысяч на нормальную жизнь»: бежавшая от войны в Украине звезда соцсетей показала расходы на семью в Латвии
Видео появилось в соцсетях Стужук вечером 14 ноября.
Вот, какие расходы, по вычислениям Стужук, несет ее семья ежемесячно:
- Дом «6 плюс одна комната» - 4000 евро;
- коммунальные услуги - 1000 евро;
- школа для двух старших детей - 5000 евро;
- садик - 200 евро
- продукты + рестораны - 5000 евро
- няня - 1500 евро
- офис мужа - 1000 евро
- команды Стужук и ее мужа - от 5000 до 10000 евро
- одна капельница - от 200 евро
«Да, здесь мы не экономим», - сказала знаменитость в видео, подчеркнув, что ее семья состоит из восьми человек (одним из которых она все еще беременна).
В итоге, «только базовые ежемесячные расходы» на семью Стужук оценила в 20 тысяч евро. «Нормальную жизнь», которая включает себя путешествия, содержание и ремонт машин, инвестиции, брендовые вещи и так далее инфлюенсер оценила в 30 тысяч евро, а «более менее прогрессивную» - от 50 тысяч евро.
«Много это или мало?» - спросила Стужук в конце видео. При этом многие комментаторы встали на сторону знаменитости, подчеркивая, что такие траты в большой семье на деле оказываются «не такими уж и большими», а ругать за хороший уровень жизни - неправильно.
Некоторые, впрочем, были другого мнения. «Очень хотелось бы поменьше вы***ться, но пока нет такой возможности», - написал один из пользователей соцсети. Через несколько часов этот комментарий исчез.
Напомним, что после вторжения России в Украину София переехала в Латвию. Она замужем за Антоном Левданским, гражданином Латвии, с которым познакомилась, когда начала жить в Риге. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.
Ее первые трое детей родились в браке с фитнес-блогером Дмитрием Стужуком, который скончался в октябре 2020 года из-за осложнений после Covid-19.