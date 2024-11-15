Видео «30 тысяч на нормальную жизнь»: бежавшая от войны в Украине звезда соцсетей показала расходы на семью в Латвии

Видео появилось в соцсетях Стужук вечером 14 ноября.

Вот, какие расходы, по вычислениям Стужук, несет ее семья ежемесячно:

Дом «6 плюс одна комната» - 4000 евро;

коммунальные услуги - 1000 евро;

школа для двух старших детей - 5000 евро;

садик - 200 евро

продукты + рестораны - 5000 евро

няня - 1500 евро

офис мужа - 1000 евро

команды Стужук и ее мужа - от 5000 до 10000 евро

одна капельница - от 200 евро

«Да, здесь мы не экономим», - сказала знаменитость в видео, подчеркнув, что ее семья состоит из восьми человек (одним из которых она все еще беременна).

В итоге, «только базовые ежемесячные расходы» на семью Стужук оценила в 20 тысяч евро. «Нормальную жизнь», которая включает себя путешествия, содержание и ремонт машин, инвестиции, брендовые вещи и так далее инфлюенсер оценила в 30 тысяч евро, а «более менее прогрессивную» - от 50 тысяч евро.

«Много это или мало?» - спросила Стужук в конце видео. При этом многие комментаторы встали на сторону знаменитости, подчеркивая, что такие траты в большой семье на деле оказываются «не такими уж и большими», а ругать за хороший уровень жизни - неправильно.

Некоторые, впрочем, были другого мнения. «Очень хотелось бы поменьше вы***ться, но пока нет такой возможности», - написал один из пользователей соцсети. Через несколько часов этот комментарий исчез.

Напомним, что после вторжения России в Украину София переехала в Латвию. Она замужем за Антоном Левданским, гражданином Латвии, с которым познакомилась, когда начала жить в Риге. В прошлом году пара поженилась и у них родилась дочь Василиса.

Ее первые трое детей родились в браке с фитнес-блогером Дмитрием Стужуком, который скончался в октябре 2020 года из-за осложнений после Covid-19.