В среду вечером певица Лаура Пылдвере посетила торжественную церемонию награждения Ilu Peegel вместе со своим возлюбленным Мяртом Соплепманном.
ФОТО ⟩ Певица Лаура Пылдвере впервые вышла в свет со своим возлюбленным-пилотом
В среду вечером в Цветочном павильоне прошла церемония награждения Ilu Peegel, на которой магазин косметики Tradehouse отметил достижения эстонских мастеров индустрии красоты. Призы были вручены в 12 различных категориях.
Среди гостей мероприятия была и певица Лаура Пылдвере. Она пришла на вечер со своим возлюбленным Мяртом Соплепманном. Хотя в социальных сетях пара уже делилась совместными снимками, это первый случай, когда они появились на публике, держась за руки.
Отношения Лауры и Мярта стали достоянием общественности в начале этого года. «У меня замечательные отношения с пилотом, который частично живет в Риме и частично в Эстонии», - рассказала певица в интервью изданию Õhtuleht.
О том, что в личной жизни певицы происходят изменения, она намекнула еще в декабре прошлого года. Тогда под фотографией на своей странице в Instagram она написала: «На этот раз я поделюсь с вами мыслями, за которые особенно благодарна в этом году: я так благодарна за то, что решилась уделить время себе, научилась любить себя, и благодаря этому заметила любовь вокруг и нашла то, что заставляет меня улыбаться каждый день».