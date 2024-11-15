ФОТО Певица Лаура Пылдвере впервые вышла в свет со своим возлюбленным-пилотом

Среди гостей мероприятия была и певица Лаура Пылдвере . Она пришла на вечер со своим возлюбленным Мяртом Соплепманном . Хотя в социальных сетях пара уже делилась совместными снимками, это первый случай, когда они появились на публике, держась за руки.

О том, что в личной жизни певицы происходят изменения, она намекнула еще в декабре прошлого года. Тогда под фотографией на своей странице в Instagram она написала: «На этот раз я поделюсь с вами мыслями, за которые особенно благодарна в этом году: я так благодарна за то, что решилась уделить время себе, научилась любить себя, и благодаря этому заметила любовь вокруг и нашла то, что заставляет меня улыбаться каждый день».