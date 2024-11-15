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«Хотели ударить в глаз»: в Таллиннской тюрьме один заключенный напал на другого с ножом, сделанным из ложки

Перевод: Влада Лаевалинд
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Таллиннская тюрьма.
Таллиннская тюрьма. Фото: Teele Toova

«Сделали нож из металлической ложки!» В Таллиннской тюрьме несколько недель назад заключенный напал на другого самодельным ножом, предположительно, пытаясь ударить его в глаз. По словам представителя пресс-службы Министерства юстиции, начато уголовное производство, которое ведет прокуратура.

«К сожалению, точного дня я не помню, но это было примерно две недели назад», - говорит заключенный Таллиннской тюрьмы Мартин, который стал свидетелем нападения. «Ударили возле глаза, пошла кровь, но ничего очень серьезного не случилось», - отметил он.

«Сделали лезвие и пошли сводить счеты. Хотели ударить в глаз, но, к счастью, промахнулись. Глаз остался цел», - рассказывает Мартин. По его словам, орудие нападения изготовили из металлической ложки. Кто был нападавшим и кто пострадавшим, он не знает. «Все происходило в соседнем секторе. Мы видим через стекло, но не слышим».

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