«Хотели ударить в глаз»: в Таллиннской тюрьме один заключенный напал на другого с ножом, сделанным из ложки

«К сожалению, точного дня я не помню, но это было примерно две недели назад», - говорит заключенный Таллиннской тюрьмы Мартин, который стал свидетелем нападения. «Ударили возле глаза, пошла кровь, но ничего очень серьезного не случилось», - отметил он.

«Сделали лезвие и пошли сводить счеты. Хотели ударить в глаз, но, к счастью, промахнулись. Глаз остался цел», - рассказывает Мартин. По его словам, орудие нападения изготовили из металлической ложки. Кто был нападавшим и кто пострадавшим, он не знает. «Все происходило в соседнем секторе. Мы видим через стекло, но не слышим».