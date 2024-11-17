Сегодня, 17 ноября, в Эстонии начало вещание новое радио Maximum. В первый день эфир заполнят лишь музыкальные треки.
НА ВОЛНЕ ⟩ В Эстонии начала вещание новая русскоязычная радиостанция, но ведущих знают все!
Свой первый утренний эфир на новой радиоволне Борис Горский и Алексей Исаченко, бывшие ведущие «Народного радио», проведут в понедельник, 18 ноября. Утренние же новости будет читать на радио Maximum Оксана Яаксон, голос которой жители Эстонии также слышали на «Народном».
Возглавит новую радиостанцию Дмитрий Красильников, ранее основавший «Радио 100» и «Народное радио».
Радио Maximum доступно на частоте 100 MHz в Таллинне и Нарве, а также на частоте 96.3 MHz в Кохтла-Ярве и Йыхви.
Напомним, что ранее на этих же частотах звучало «Народного радио», однако Департамент защиты прав потребителей и техническому надзору (TTJA) решил не продлевать их лицензию на работу в Эстонии.