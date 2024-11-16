ГОРОСКОП НА 16 НОЯБРЯ Что приготовила суббота различным знакам Зодиака

Рак

Не так-то легко сохранять спокойствие: порой кажется, что окружающие специально выводят вас из равновесия, испытывают ваше терпение. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов, ограничиться приятными и ни к чему не обязывающими разговорами. Не стоит и давать обещания: сдержать их может быть сложнее, чем вам сейчас кажется. Вы хорошо справляетесь со сложными делами, потому что не строите иллюзий, реально оцениваете ситуацию, стараетесь разобраться в ней. Внимание к мелким деталям поможет вам найти ответы на вопросы, которые других ставят в тупик.

Лев

Первая половина дня может быть непростой. Сразу несколько дел требует внимания, а вы предпочли бы сосредоточиться на чем-то одном. Раздражает нерасторопность окружающих; некоторые договоренности нарушаются просто потому, что ваши партнеры не успевают сделать то, что обещали. Но со временем ситуация меняется к лучшему. Удается разделить свои заботы с людьми, на которых можно положиться, заняться именно тем, что вам интересно. Радуют хорошие новости. Часто их приносят старые друзья или другие близкие люди.

Дева