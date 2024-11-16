Хочется достичь всех поставленных целей сразу. Чем раньше вы признаете, что это невозможно и что действовать стоит последовательно, тем меньше ошибок совершите. Важно не идти на поводу у мимолетных эмоций, не поддаваться соблазнам. Терпение и самодисциплина помогают избежать многих неприятных моментов, дают шанс добиться отличных результатов, пишет Дворец.
ГОРОСКОП НА 16 НОЯБРЯ ⟩ Что приготовила суббота различным знакам Зодиака
День благоприятен для общения с друзьями и другими людьми, вызывающими у вас симпатию и неподдельный интерес. Легко договориться о каких-то важных вещах, да и просто обсудить события последних дней полезно.
Овен
День приносит массу новых идей и интересных открытий. Вероятны необычные знакомства, встречи, которые произведут на вас сильное впечатление. Вы многое узнаете от людей, чей опыт заслуживает уважения. Отношения, начинающиеся на этой неделе, едва ли будут носить чисто деловой характер; вскоре захочется перевести их в неформальное русло. Интуиция помогает заключить выгодные сделки, в том числе крупные. Там, где дело касается денег и имущества, вы не допускаете ошибок, даже если принимать решения приходится в спешке.
Телец
Необычный и непростой, но очень интересный день. Приходится заниматься чем-то совершенно новым, учиться на ходу. Вы отлично с этим справляетесь, многое схватываете на лету. Интуиция безошибочно подсказывает, к кому можно обратиться за помощью. Благодаря ей вы находите надежных союзников. Вероятна неожиданная встреча с человеком, когда-то игравшим важную роль в вашей жизни. Возможно, захочется не только вспомнить приятные моменты прошлого, но и восстановить отношения. Это будет совсем нетрудно, если вы проявите инициативу.
Близнецы
Вы более впечатлительны, чем обычно, и порой принимаете близко к сердцу любые мелкие неприятности, переживаете из-за неудачных совпадений. Между тем, день приносит и много хорошего. Вы обязательно поймете это, если настроитесь на позитивный лад. Можно добиться больших успехов, действуя самостоятельно. Когда никто не пытается повлиять на вас, вы принимаете верные решения, быстро разбираетесь в сложных ситуациях. Советы и подсказки окружающих редко оказываются полезными: окружающие часто просто не замечают того, что видите вы.
Рак
Не так-то легко сохранять спокойствие: порой кажется, что окружающие специально выводят вас из равновесия, испытывают ваше терпение. Лучше отложить обсуждение серьезных вопросов, ограничиться приятными и ни к чему не обязывающими разговорами. Не стоит и давать обещания: сдержать их может быть сложнее, чем вам сейчас кажется. Вы хорошо справляетесь со сложными делами, потому что не строите иллюзий, реально оцениваете ситуацию, стараетесь разобраться в ней. Внимание к мелким деталям поможет вам найти ответы на вопросы, которые других ставят в тупик.
Лев
Первая половина дня может быть непростой. Сразу несколько дел требует внимания, а вы предпочли бы сосредоточиться на чем-то одном. Раздражает нерасторопность окружающих; некоторые договоренности нарушаются просто потому, что ваши партнеры не успевают сделать то, что обещали. Но со временем ситуация меняется к лучшему. Удается разделить свои заботы с людьми, на которых можно положиться, заняться именно тем, что вам интересно. Радуют хорошие новости. Часто их приносят старые друзья или другие близкие люди.
Дева
День хорошо подходит для размышлений на важные темы, решения вопросов, которые других поставили в тупик. Вы быстро разбираетесь в том, что прежде казалось сложным, приходите к верным выводам, располагая лишь крупицами информации. Интуиция помогает сделать правильный выбор там, где приходится ограничиваться догадками. Действуя самостоятельно, вы можете многого добиться. Для работы в команде, объединения усилий это не самый подходящий день. Не всегда легко найти общий язык с окружающими; это касается и деловых, и личных отношений. Вам удается избежать конфликтов, но подлинное взаимопонимание восстановится лишь к вечеру.
Весы
Насыщенный благоприятный день, подходящий для самых разных дел. Можно завершить начатое раньше, но и против новых проектов звезды ничего не имеют. Вы отлично справляетесь со всем, что требует творческого подхода, фантазии, нестандартных решений. Ваши успехи на многих производят впечатление; наверняка найдутся люди, которые захотят узнать о вас побольше. Удачно решаются вопросы, связанные с деньгами. Вероятны выгодные сделки. Если вы в последнее время несли финансовые потери не по своей вине, сегодня справедливость будет восстановлена.
Скорпион
Старайтесь избегать неприятных разговоров в первой половине дня. Это не лучшее время для важных обсуждений, потому что даже незначительное разногласие может обернуться ссорой. Подождите немного. Влияние позитивных тенденций усиливается с каждым часом, ладить с окружающими становится все проще. Вечером и вовсе многие будут понимать вас с полуслова. Вы быстро справляетесь с привычной работой, не допускаете в ней ошибок. Новые дела даются труднее, но и тут вы добиваетесь неплохих результатов, потому что серьезно относитесь ко всему, за что беретесь.
Стрелец
Благоприятный день, обещающий перемены к лучшему во всех сферах жизни. Он хорошо подходит для того, чтобы проявлять инициативу, предлагать что-то новое, рассказывать об идеях, появившихся недавно. Окружающие внимательно слушают вас, многие готовы предложить свою помощь в осуществлении задуманного. Вы внимательны к близким, стараетесь радовать тех, кто вам дорог. Это идет на пользу отношениям, позволяет оставить в прошлом какие-то неприятные моменты. Никому не хочется вспоминать о старых проблемах, зато приятных тем для разговора появляется масса.
Козерог
Отличный день для того, чтобы показать миру, на что вы способны. Ваши таланты и умения не останутся незамеченными. Если сегодня вы поведете себя правильно, то вскоре получите какие-то интересные деловые предложения. Не исключены и знакомства, которые окажутся очень полезными с профессиональной точки зрения. Радуют встречи со старыми друзьями: вы сможете обсудить многие важные вопросы, лучше разобраться в том, о чем в последнее время было немало споров. Вторая половина дня обещает романтические сюрпризы.
Водолей
Отличный день для того, чтобы изучать что-то сложное и важное, разбираться в неоднозначных ситуациях, восстанавливать справедливость и помогать тем, кто оказался в непростой ситуации. Вы чувствуете, что можете изменить мир к лучшему и не хотите упускать такой шанс. Порой приходится вмешиваться в чужие дела, но вы делаете это так тактично и деликатно, что никому и в голову не приходит обижаться. Вероятны какие-то очень хорошие новости, важные известия, которых вы ждали с беспокойством. Вопрос, важный для вас и ваших близких, решается самым благоприятным образом.
Рыбы
Яркий день, насыщенный, интересный и вдохновляющий. Можно узнать много интересного; новая информация повлияет на ваши планы, подскажет, на чем сосредоточиться в первую очередь. Вы ни с кем не советуетесь, просто прислушиваетесь к интуиции. Ее подсказки неизменно оказываются верными. Вероятны необычные, но очень приятные знакомства, встречи с людьми, которые произведут на вас сильное впечатление. Не исключено начало романтических отношений. Они будут развиваться стремительно, и вам это понравится.