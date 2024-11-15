Учительница бросила своего мужа ради 13-летнего мальчика

43-летняя женщина Колин Джо Матарино не признала себя виновной по пяти эпизодам развратных действий в отношении ребёнка младше 14 лет, двум эпизодам развратных действий в отношении детей 14-15 лет и одному эпизоду поставки наркотического вещества несовершеннолетнему, сообщает CBS News.

Прокуроры заявили, что она подвергала студента сексуальному насилию более года и даже ушла от мужа, поскольку считала, что с детства была влюблена в мальчика, добавила газета Los Angeles Times.