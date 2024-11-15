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Учительница бросила своего мужа ради 13-летнего мальчика

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Фото: Shutterstock

Специальный педагог из Лос-Анджелеса, обвиняемая в изнасиловании 13-летнего ученика, по словам прокуроров, бросила своего мужа ради подростка.

43-летняя женщина Колин Джо Матарино не признала себя виновной по пяти эпизодам развратных действий в отношении ребёнка младше 14 лет, двум эпизодам развратных действий в отношении детей 14-15 лет и одному эпизоду поставки наркотического вещества несовершеннолетнему, сообщает CBS News.

Прокуроры заявили, что она подвергала студента сексуальному насилию более года и даже ушла от мужа, поскольку считала, что с детства была влюблена в мальчика, добавила газета Los Angeles Times.

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