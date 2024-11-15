Специальный педагог из Лос-Анджелеса, обвиняемая в изнасиловании 13-летнего ученика, по словам прокуроров, бросила своего мужа ради подростка.
Для подписчиков
Учительница бросила своего мужа ради 13-летнего мальчика
43-летняя женщина Колин Джо Матарино не признала себя виновной по пяти эпизодам развратных действий в отношении ребёнка младше 14 лет, двум эпизодам развратных действий в отношении детей 14-15 лет и одному эпизоду поставки наркотического вещества несовершеннолетнему, сообщает CBS News.