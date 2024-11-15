Тяжелобольная Селин Дион выступила на показе Elie Saab

Франко-канадская суперзвезда Селин Дион произвела фурор на показе мод Elie Saab в Саудовской Аравии, появившись на подиуме в ослепительном наряде. Снимками выступления певица поделилась со своими многочисленными поклонниками в Instagram.

56-летняя Дион вышла на подиум на мероприятии 1001 Seasons of Elie Saab в Эр-Рияде, Саудовская Аравия, завершив шоу известного дизайнера несколькими из своих самых знаковых хитов, исполнив The Power of Love и I'm Alive.

Перед показом, посвященным 45-летней карьере ливанского дизайнера, шестикратная обладательница премии «Грэмми» появилась на красной дорожке в эффектном розовом платье, украшенном смелыми оборками. Волосы Дион были уложены в гладкий пучок сзади, а ее макияж включал нежно-розовые румяна и прозрачную розовую помаду. Артистка блистала на сцене в гламурном светло-розовом вышитом платье со струящейся накидкой. Она дополнила образ блестящими серебряными серьгами и соответствующими кольцами и браслетами.

В ослепительном шоу также приняли участие модели Хелена Кристенсен, Кэндис Свейнпол, Амелия Хэмлин, Адриана Лима, а также Холли Берри. Этот вечер стал для Дион вторым выступлением певицы за последние годы на фоне ее борьбы с синдромом мышечной скованности.

«Быть ​​здесь впервые - это своего рода исполнение мечты. И месье Эли Сааб, его окружение и его прекрасная семья приветствовали нас здесь - моего менеджера, моего сына и всех людей, которые мне были нужны», - сказала Дион журналистам.