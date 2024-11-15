В турецком сериале украинских беженок показали проститутками: создатели картины извинились

«Гений» - это драматический сериал, в котором рассказывается о Девране - молодом талантливом мужчине, который решает, куда лучше ему направить свои необычные способности. Премьера картины от компании Ay Yapım состоялась в сентябре этого года.

В седьмой серии две женщины сыграли эпизодическую роль украинок. В откровенных нарядах и с яркими макияжами они решили попробовать еду у местного торговца. В этот момент рядом также находился главный герой Девран со своей сестрой.

Она спросила, что это за женщины, а в ответ услышала, что украинские беженки, которые сбежали от войны и пытаются выжить в Турции. Актер конкретно не назвал их проститутками, но в его словах был намек на это.

После резонанса в сети создатели сериала вышли на связь и прокомментировали ситуацию. Они попросили прощения за скандальный эпизод.

«Мы сожалеем из-за дискомфорта/возмущения, которое вызвала у зрителей-украинцев сцена в 7 серии сериала Deha, которая была в эфире 3 ноября 2024 года. Хотим заявить, что придаем большое значение культурному разнообразию, социальным ценностям, а также нам важно взаимное искреннее уважение всех наших зрителей. Просим прощения у всех, кого нечаянно обидели», - говорится в заявлении создателей «Гения» в Instagram.