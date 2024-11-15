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22-килограммовый птенец королевского пингвина стал звездой соцсетей

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Фото: Postimees

Ролик с этим очаровательным гигантом посмотрели более 4,4 миллиона человек.

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с птенцом королевского пингвина по имени Песто - настоящей звездой аквариума Sea Life Melbourne в Австралии. Этот милый, но весьма коренастый малыш привлек внимание публики, когда за неделю съел больше еды, чем весит сам. Видеоролик с его участием буквально взорвал интернет, а поклонники по всему миру не могут дождаться новых новостей о Песто.

Малыш уже весит 22 килограмма - почти столько же, сколько его родители Хадсон и Танго вместе взятые! Рацион Песто тоже впечатляет: он ежедневно съедает около 25 рыб. Сотрудники аквариума гордо сообщают, что Песто официально стал самым крупным птенцом, когда-либо рожденным в Sea Life Melbourne.

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