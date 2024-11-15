22-килограммовый птенец королевского пингвина стал звездой соцсетей

В соцсетях стремительно набирает популярность видео с птенцом королевского пингвина по имени Песто - настоящей звездой аквариума Sea Life Melbourne в Австралии. Этот милый, но весьма коренастый малыш привлек внимание публики, когда за неделю съел больше еды, чем весит сам. Видеоролик с его участием буквально взорвал интернет, а поклонники по всему миру не могут дождаться новых новостей о Песто.