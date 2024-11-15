59-летняя британская актриса Элизабет Херли 14 ноября разместила в Instagram подборку снимков в бикини, пишет Гордон.
ФОТО ⟩ 59-летняя Элизабет Херли в бикини восхитила пользователей Сети
Херли позировала в коралловом раздельном купальнике. Она выбрала модель, украшенную цепями из желтого металла.
Актриса снялась в полный рост, стоя на фоне пляжных зонтов. Она показала фигуру вблизи. В кадр попал мужчина, лицо которого она закрыла изображением бабочки.
Также Херли снялась, подняв вверх руки. Она показала фигуру с другого ракурса.
Херли родилась 10 июня 1965 года в Великобритании. Ее актерский дебют состоялся в 1987 году - она снялась в фильме Брюса Бересфорда «Ария». Голливудским дебютом Херли стал фильм «Пассажир 57», который вышел на экраны в 1992 году.
Херли продает именные купальники, дизайн которых разрабатывает самостоятельно. Она рекламирует пляжные наряды в своем микроблоге.