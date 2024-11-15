В Греции мужчина полгода залезал в дома соседей, чтобы нюхать их обувь

Суд в Салониках приговорил жителя городка Синдос к месяцу заключения. Мужчину поймали на месте преступления во дворе одного из домов, где он оценивал запах обуви, оставленной на улице.

Полиция выяснила, что это был не первый случай: мужчина уже как минимум трижды проникал к соседям ради этой странной цели. Некоторые соседи обращались к нему с просьбой прекратить свои действия, однако не все решились заявить в полицию.

Мужчину обязали пройти курс психотерапии. Соседи необычного преступника признались, что он никогда не проявлял агрессии и посещал их дома в ночное время. Сам нарушитель также заявил, что не хотел причинять кому‑либо вреда.