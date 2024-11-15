В Сеть попало видео, снятое за три часа до гибели Лиама Пейна: на кадрах обвиняемый в смерти артиста

За поставку наркотиков Пейну попали под следствие трое человек, среди них и служащие гостиницы. Накануне в распоряжении TMZ оказалось видео с камер наблюдения, в котором артист общается с одним из подозреваемых за три часа до смерти.

Лиам, пишет издание, ненадолго вышел из лифта в подвале отеля и перекинулся парой слов с одним из сотрудников. Источники говорят, что на видео Эзекиэль Дэвид Перейра - именно его полиция подозревает в передаче наркотиков. Коробку из-под мыла, в которой, как предполагается, и лежали вещества, нашли в номере Пейна.

Напомним, что певец погиб от травм, полученных в результате падения с третьего этажа. В ходе расследования выяснилось, что музыкант был без сознания, а токсикологический анализ показал: незадолго до смерти он принял целый коктейль из запрещенных веществ.