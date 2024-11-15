Назван самый сексуальный лысый мужчина в мире

Впервые его признали самым сексуальным лысым мужчиной в мире в 2021 году. Затем Уильям опустился на второе место в 2022 году. И вернул себе титул в 2023 году.

Согласно новому рейтингу, принц опередил таких претендентов, как Дуэйн «Скала» Джонсон, Стэнли Туччи, Тьерри Анри и Вин Дизель.

Исследование было проведено PR-агентством Reboot Online, которое отслеживало восприятие претендентов в СМИ. Недавние выступления Уильяма в Южной Африке в рамках инициативы Earthshot, вероятно, вызвали всплеск запросов о нем.

Следом за принцем Уэльским идет 52-летний голливудский актер и продюсер Дуэйн Джонсон, который набрал 8,9 баллов из 10.

Звезда американского баскетбола Шакил О’Нил вошел в тройку лидеров. В прошлом году он был девятым. Профессиональный серфер Келли Слейтер, которого недавно видели катающимся на серфе с принцем Гарри в Калифорнии, оказался на четвертом месте.

Далее идут актеры Терри Крюс, Дэнни ДеВито, Сэмюэл Л. Джексон. Вин Дизель в этом году стал только десятым, хотя еще в 2022 году он занимал первую строчку, обойдя Уильяма.