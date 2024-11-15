Звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, почему вывезла семью из США: «Мне повезло, я сбежала»

Победа Дональда Трампа на выборах президента США вселила в актрису уверенность в правильности своего решения. В интервью Marie Claire она призналась, что сбежала из Лос-Анджелеса из-за гнетущей обстановки и критически высказалась о главе Республиканской партии.

«Лос-Анджелес сильно изменился. Мне повезло, что я могу сбежать и отправиться куда-нибудь в другое место. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и я беспокоюсь и печалюсь за них. <...> Самое шокирующее не то, что он (Дональд Трамп - прим.ред.) победил, а то, что осужденный преступник, изрыгающий столько ненависти, может занимать высший пост. Если он сдержит свои обещания, это будет страшное место», - заявила Ева Лонгория.