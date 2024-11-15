Звезда «Отчаянных домохозяек» Ева Лонгория некоторое время жила на две страны - Соединенные Штаты и Испанию. В апреле актриса с супругом, мексиканским бизнесменом Хосе Антонио Бастоном, выставили на продажу свой шикарный дом в Беверли-Хиллз и начала перевозить вещи в особняк в Марбелье. Также у пары есть недвижимость в Мексике.
Звезда «Отчаянных домохозяек» рассказала, почему вывезла семью из США: «Мне повезло, я сбежала»
Победа Дональда Трампа на выборах президента США вселила в актрису уверенность в правильности своего решения. В интервью Marie Claire она призналась, что сбежала из Лос-Анджелеса из-за гнетущей обстановки и критически высказалась о главе Республиканской партии.
«Лос-Анджелес сильно изменился. Мне повезло, что я могу сбежать и отправиться куда-нибудь в другое место. Большинству американцев не так повезло. Они застрянут в этой антиутопической стране, и я беспокоюсь и печалюсь за них. <...> Самое шокирующее не то, что он (Дональд Трамп - прим.ред.) победил, а то, что осужденный преступник, изрыгающий столько ненависти, может занимать высший пост. Если он сдержит свои обещания, это будет страшное место», - заявила Ева Лонгория.
Напомним, Ева Лонгория и Хосе Антонио Бастон начали встречаться в 2013 году. Через три года возлюбленные поженились и вскоре стали родителями. В 2018-м у пары родился сын Сантьяго.