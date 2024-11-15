В четверг, 14 ноября, в Таллинне прошел творческий вечер Александра Филиппенко. Публика аплодировала стоя, а дамы осыпали легендарного артиста цветами. «Ну что вы, что вы?! - растрогался Филиппенко столь теплому приему. - У меня же сегодня даже не премьера…»
ВИДЕО И ФОТО ⟩ Александр Филиппенко в Таллинне тронут теплым приемом: каждый выбирает для себя - «tere» или «здравствуй»
В моноспектакле, как и было обещано зрителям, звучало много музыки и смеха. Александр Филиппенко - актер-эпоха, человек-театр. Несмотря на почтенный возраст, 80-летний артист моментами даже пританцовывал на сцене. Он не просто зачитывал, а артистично проживал отрывки из произведений, близких ему по духу авторов: Зощенко, Аверченко, Пастернака, Аксенова, Жванецкого, Окуджавы, Левитанского, Довлатова. Впрочем, даже если бы Филиппенко зачитывал со сцены прогноз погоды, это все равно было бы захватывающе!
За звуковым пультом в этот вечер была дочь Александра Филиппенко, она же - продюсер своего отца. После начала войны в Украине Народный артист открыто осудил действия России и переехал с семьей в литовский Вильнюс, где и проживает по сей день.
Хотя Александр Филиппенко не любит давать интервью, после моноспектакля он пригласил нас к себе в гримерку и ответил на несколько вопросов. Во время интервью артиста то и дело посещали идеи, как можно в дальнейшем усовершенствовать свой моноспектакль.
«После концерта я как после бани: все выдал и получил обратно положительные эмоции из зала. Вы - замечательные! - восклицает Филиппенко. - Если были какие-то маленькие ошибочки, это мы исправим. Потому что в таком виде я ни разу еще не играл. Решил для Таллинна сделать вот такой подарок».
Народный артист России Александр Филиппенко снялся более чем в 100 фильмах. Дважды снимался в экранизации «Мастера и Маргариты»: в 1994 году у Юрия Кары в роли Коровьева, в 2005 году у Владимира Бортко в роли Азазелло.
Артист тепло отозвался о таллиннской публике, отметив, что было приятно размышлять и улыбаться вместе со зрителями - «прекрасными, умными, думающими, читающими и любящими великую русскую литературу».
«Читайте, думайте - это очень важно для нашего внутреннего состояния, - призывает всех Филиппенко. - А какие паузы были в конце... Как они Пастернака слушали! Нас в Щукинском учили: спектакль - это некое облако между зрительным залом и сценой, которое либо повиснет, либо нет. Когда есть опора на хорошую литературу - тогда через это облако происходит обмен энергией».
Александр Филиппенко не раз бывал в Таллинне, но никогда не рассматривал его как город, куда бы он переехал жить. Впрочем, как оказалось, и Вильнюс для переезда Филиппенко себе не выбирал. По словам легендарного артиста, сейчас за штурвалом его дочь.
«Так получилось. Дочка у меня во главе сейчас: она мой звукорежиссер и продюсер. Она не только за пультом наверху стоит, она и у штурвала, ведет нас. Я сейчас во всем слушаю дочку, вы только ей не говорите! - заговорщически улыбается артист. - Мое дело теперь в свободное время погулять с собачкой. У нас собаки совершенно замечательные, норвич-терьерчики!»
В сопровождении жены и дочери Александр Филиппенко приехал в Таллинн за сутки до моноспектакля и успел немного прогуляться по эстонской столице. «Голубое небо какое утром было - потрясающее. Вообще, это небо - купол! И у нас в Вильнюсе тоже хорошее небо. У нас чудный балкон. Так что все хорошо», - говорит Филиппенко.
Услышав от журналиста, что, по слухам, Центр русской культуры, на сцене которого он выступил, рано или поздно могут переименовать, артист ответил, перефразировав стихотворение Юрия Левитанского.
«Дальше каждый будет выбирать для себя - слово на эстонском «tere» или «здравствуй» по-русски, - размышляет Филиппенко. - Все уляжется, это временное явление. Кстати, об этом тоже надо одно или два предложения в программу вставить... Обязательно!»
Александр Филиппенко сравнивает нынешнюю геополитическую ситуацию с дурным сном: «Это страшная трагедия, дурной сон какой-то... Но и он пройдет, все уладится, я уверен. И в классической эстонской литературе, и в русской есть точки, которые утешают… Как у Саши Черного: "Соломон дал нам два прекрасных совета: убегай от тоски и с глупцами не спорь"».
С кучей цветов и подарков Александр Филиппенко после спектакля сел в машину и отправился в долгий путь до Вильнюса. По дороге он обещал обсудить с дочерью все недочеты в программе моноспектакля и их поправить. Впрочем, побывав в почти двухчасовом плену у таланта и обаяния Александра Филиппенко, зрители никаких недочетов в его программе не увидели.
Эмоциями после спектакля с нами поделились писательница Елена Скульская, которая знакома с Филиппенко уже много лет, журналист Элла Аграновская и дизайнер-флорист Татьяна Тридворнова.