ВИДЕО И ФОТО Александр Филиппенко в Таллинне тронут теплым приемом: каждый выбирает для себя - «tere» или «здравствуй»

Артист тепло отозвался о таллиннской публике, отметив, что было приятно размышлять и улыбаться вместе со зрителями - «прекрасными, умными, думающими, читающими и любящими великую русскую литературу».

«Читайте, думайте - это очень важно для нашего внутреннего состояния, - призывает всех Филиппенко. - А какие паузы были в конце... Как они Пастернака слушали! Нас в Щукинском учили: спектакль - это некое облако между зрительным залом и сценой, которое либо повиснет, либо нет. Когда есть опора на хорошую литературу - тогда через это облако происходит обмен энергией».

Александр Филиппенко не раз бывал в Таллинне, но никогда не рассматривал его как город, куда бы он переехал жить. Впрочем, как оказалось, и Вильнюс для переезда Филиппенко себе не выбирал. По словам легендарного артиста, сейчас за штурвалом его дочь.

«Так получилось. Дочка у меня во главе сейчас: она мой звукорежиссер и продюсер. Она не только за пультом наверху стоит, она и у штурвала, ведет нас. Я сейчас во всем слушаю дочку, вы только ей не говорите! - заговорщически улыбается артист. - Мое дело теперь в свободное время погулять с собачкой. У нас собаки совершенно замечательные, норвич-терьерчики!»