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Житель Эстонии откровенно рассказал, как наркотическая и алкогольная зависимость управляли его жизнью

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Фото: Kanal 2

В передаче «Желание сердца» бывший зависимый Луи рассказал о том, как в молодости попал в плен вредных привычек, разрушил свои отношения с близкими и не хотел жить. Теперь он каждый день посвящает свою жизнь помощи другим.

31-летний Луи рассказал, что его падение началось с того дня, когда он сменил школу. Сначала он учился в специальной школе в Хаапсалу, а в девятом классе перешел в обычную школу.

Луи родился преждевременно, на 26-й неделе беременности, так как организм его матери не мог выносить мальчиков до срока. Первый сын матери Суу умер из-за слишком ранних родов.

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