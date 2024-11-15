В передаче «Желание сердца» бывший зависимый Луи рассказал о том, как в молодости попал в плен вредных привычек, разрушил свои отношения с близкими и не хотел жить. Теперь он каждый день посвящает свою жизнь помощи другим.
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Житель Эстонии откровенно рассказал, как наркотическая и алкогольная зависимость управляли его жизнью
31-летний Луи рассказал, что его падение началось с того дня, когда он сменил школу. Сначала он учился в специальной школе в Хаапсалу, а в девятом классе перешел в обычную школу.