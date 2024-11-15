«Внутри был огромный хаос, болезненное существование. Я не знал... [...] это было как жить в густом киселе», - описал 53-летний Райво Юхансон в программе Õhtu!, рассказывая о трагической потере, омрачившей его жизнь.
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Эстонский ментор, потерявший жену и дочь: я винил всех вокруг
Где найти силы и желание жить, если в тяжелой автокатастрофе теряешь жену, а затем твоя дочь решает уйти из жизни? Именно об этих потерях рассказывал Райво Юхансон, занимающийся сейчас консультированием, в передаче «Õhtu!» на телеканале Kanal 2.