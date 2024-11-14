Кейт Миддлтон сделала пикантный комплимент сменившему имидж принцу Уильяму

Эксперт по чтению по губам Никола Хиклинг раскрыла забавный диалог, который произошел между принцессой и герцогиней Эдинбургской Софи на Дне памяти в минувшее воскресенье.

По словам Хиклинг, Софи поинтересовалась у Кейт, как ей нравится его борода, на что Миддлтон сделала весьма пикантный комплимент супругу и заявила: «Я нахожу это довольно возбуждающим».

Кейт Миддлтон и герцогиня Эдинбургская Софи. Фото: Stephen Lock

Действительно ли Кейт позволила такое смелое высказывание, стоя на балконе Букингемского дворца, остается только догадываться. Однако спору нет: «новый» Уильям выглядит куда суровее и, как следствие, брутальнее прежнего.

Кстати, RadarOnline со ссылкой на королевских экспертов утверждает, что смена имиджа неразрывно связана со всеми трудностями, которые пришлось пережить Уильяму и его семье в этом году, а также с возможным скорым восшествием на престол, к которому не без тревоги готовятся принц и принцесса Уэльские на фоне ухудшающего самочувствия Карла III.