Скончался эстонский уфолог Игорь Вольке

Кинорежиссер Меэлис Пиллер сообщил в социальных сетях о кончине уфолога Игоря Вольке.

«Сегодня я получил печальное известие о том, что Игорь этим утром скончался... Мои глубокие соболезнования его близким», - сообщил Пиллер.

Режиссер отметил, что совсем недавно был у Вольке в гостях. «Две недели назад, во вторник вечером, я последний раз был у него. Мы пили кофе и коньяк, и ничто не говорило о том, что он собирается уходить...» - рассказал Пиллер.

Игорь Вольке начал интересоваться уфологией в 1960-х годах. С начала 1980-х он регистрировал случаи появления НЛО, аномалии окружающей среды и паранормальные явления.

Он также написал четыре книги, последняя из которых вышла только в прошлом году: «Книга об НЛО» (1991), «Дневники НЛО» (1998), «Дополненные дневники НЛО» (2017), «X-файлы аномальных природных явлений Эстонии» (2023).