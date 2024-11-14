Карлу III – 76: как члены королевской семьи поздравили монарха

Сегодня старшему сыну покойной Елизаветы II королю Великобритании Карлу III исполнилось 76 лет. Этот день рождения монарха приобрел особую важность. В связи с тем что на протяжении почти целого года король был вынужден бороться с онкологией, а в последнее время, если верить инсайдерам, здоровье его заметно ухудшается, родные и близкие Карла ценят каждую минуту, проведенную с ним.