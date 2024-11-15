Любые дела сегодня требуют больше времени, чем обычно; имейте это в виду, когда будете строить планы. Лучше сосредоточиться на каких-то привычных занятиях и знакомых задачах, поскольку справиться с чем-то новым может быть сложно. Хорошие идеи не всегда появляются вовремя.
ГОРОСКОП НА 15 НОЯБРЯ ⟩ У Овнов беспокойный день, Львам нужно быть осторожнее
Даже если вам обычно удаются импровизации, а решения, принятые на ходу, оказываются верными, сейчас могут возникнуть трудности. Ладить с окружающими будет проще тем, кто старается сохранять самообладания и знает, сколько неприятностей могут принести слова, сказанные сгоряча. О важных вещах стоит говорить только с самыми близкими.
Овен
Беспокойный, но удачный день. Часто приходится заниматься чужими делами, решать проблемы, возникшие не по вашей вине. В другое время это раздражало бы, а сейчас вы относитесь к происходящему философски, не переживаете по пустякам и со всем отлично справляетесь. Ваш подход к делам нравится окружающим, появляется все больше желающих с вами сотрудничать. Вы отлично ладите с близкими. Если прежде из-за чего-то и возникали разногласия, сейчас о них никто не вспоминает. Можно быстро договориться о важных для всех вещах.
Телец
Отличный день для новых дел, особенно важных и сложных. Вам могут потребоваться помощники; найти их будет нетрудно. Вы способны многих заинтересовать и вдохновить своими идеями, рассказать о планах так, что каждый захочет поучаствовать в их осуществлении. Отношения, которые сейчас начинаются как деловые, могут со временем принять дружеский или романтический характер. Не всегда удается сосредоточиться на чем-то одном, чаще приходится решать несколько вопросов сразу. Это непросто, но вы отлично справляетесь. Правда, к концу дня накапливается усталость. Лучше не планировать на вечер ничего утомительного.
Близнецы
Не горячитесь и не ссорьтесь ни с кем с утра. В это время вам может быть сложно разобраться в собственных чувствах, понять, что именно вас раздражает. Подождите немного; скоро станет ясно и кто виноват, и что делать. С каждым часом открывается все больше новых возможностей, вы стараетесь использовать каждую из них. Вторая половина дня будет довольно беспокойной, но очень приятной. Это время удивительных совпадений, потрясающих сюрпризов, событий, о которых вы втайне мечтали. Правда, из-за этого придется отказаться от каких-то старых планов. Но на смену им сразу придут новые!
Рак
Может быть непросто собраться с мыслями в начале дня. Вокруг царит суета, которая мешает вам сосредоточиться, и не всегда ясно, за что браться в первую очередь. Тут может выручить собственный опыт; он точно окажется полезнее, чем советы, которые щедро раздают окружающие. Вторая половина дня складывается гораздо проще и плодотворнее. Это время, когда вам легко договориться с очень разными людьми, превратить недавних соперников в союзников. Вероятно знакомство, которое положит начало дружеским или романтическим отношениям.
Лев
Стоит быть осторожнее в начале дня. Желание немедленно добиться блестящих результатов во всем может сыграть с вами дурную шутку, заставить ввязаться в какую-то сомнительную историю. Лучше запастись терпением и смотреть на вещи реалистично. Не всего можно достичь сразу, но иногда лучше подождать, чем идти на неоправданный риск. Вторая половина дня – отличное время для общения. Вам достаточно совсем немного поговорить с человеком, чтобы составить о нем верное впечатление, понять, стоит ли знакомиться ближе или планировать что-то вместе. Вероятны какие-то приятные знаки внимания, романтические сюрпризы.
Дева
День может принести неожиданности, но едва ли какие-то события заставят вас волноваться и тревожиться. Вы сохраняете самообладание, ко всему относитесь философски, не идете на поводу у мимолетных желаний. Там, где другие теряют терпение и бросают начатое на полпути, вы продолжаете идти к цели и добиваетесь ее. Вероятны приятные встречи, необычные знакомства. Будет шанс получить какой-то полезный опыт, получить ценную информацию или советы от людей, которым многое известно. Возможны хорошие новости, касающиеся кого-то из членов семьи и других близких вам людей.
Весы
Будьте внимательны. Сейчас даже привычные дела могут даваться сложнее, чем обычно, требовать большей аккуратности, тщательного изучения всех деталей. Если вы беретесь за что-то новое, будьте готовы к тому, что сначала придется преодолеть преграды, а уж потом вы добьетесь успеха. Стоит проявить разборчивость в деловых отношениях. Люди, которые сегодня предлагают поддержку, не всегда бескорыстны, даже если утверждают обратное. А вот общение с близкими только радует, дарит массу позитивных эмоций. Можно обсуждать семейные планы: найдется способ реализовать их.
Скорпион
Сложно сосредоточиться: дел много, каждое требует внимания, да и окружающие чаще обычного отвлекают вас, обращаются за помощью или советами. Но вы со всем отлично справляетесь. Выручает опыт. Именно благодаря ему вы правильно расставляете приоритеты, понимаете, чему следует уделить внимание сейчас, а что может подождать. Хотя порой возникают трудности, вы сохраняете оптимизм и хорошее настроение. Это очень нравится окружающим: многие рады пообщаться с вами, познакомиться поближе. Не будет недостатка в интересных предложениях.
Стрелец
Начало дня радует. Появляется возможность восстановить старые деловые связи и найти новых союзников. Многим по душе ваши необычные предложения. Чуть позже станет ясно, как их можно реализовать, а пока будет много интересных обсуждений, которые натолкнут на новые идеи. Вторая половина дня не будет столь безоблачной. Могут вернуться какие-то старые проблемы, и ради их решения придется на время отложить другие дела. Но вы не остаетесь с трудностями наедине. Рядом есть люди, на которых можно положиться. Не стесняйтесь говорить с ними о том, что вас волнует.
Козерог
День, когда особенно важно не тратить время и силы напрасно. Вы способны добиться многого, но лишь в том случае, если сосредоточитесь на чем-то, не станете кидаться от одной задачи к другой. А это не так-то просто: вокруг происходит много интересного, хочется во всем поучаствовать. Помните, что любые решения стоит принимать самостоятельно, потому что советы чаще сбивают с толку, чем оказываются полезными. Вероятны какие-то неожиданные, но очень приятные события личного характера, заметные перемены к лучшему в отношениях с людьми, которые вам особенно дороги. Во всем, что касается любви и романтики, можно полагаться на интуицию.
Водолей
Отличный день для решения любых вопросов, связанных с финансами. Там, где дело касается денег, имущества, покупок и сделок, вы не допускаете ошибок. Интуиция помогает принимать верные решения даже тогда, когда вы располагаете лишь крупицами информации. Благоприятен день и с точки зрения работы: она дается легко, вы быстро справляетесь с делами. Во второй половине дня будет шанс отвлечься от текущих дел, заняться чем-то приятным и интересным. Можно вернуться к давнему хобби. Вы наверняка получите массу удовольствия от общения с людьми, разделяющими ваши увлечения.
Рыбы
Старайтесь не зацикливаться на пустяках в начале дня. Вы склонны слишком много внимания обращать на мелочи, беспокоиться из-за того, о чем в другое время и задумываться не стали бы. Отвлечься от переживаний помогают интересные дела, новые задачи. Они могут быть связаны с работой или учебой, а могут касаться вашего увлечения. Вторая половина дня обещает какие-то приятные события, неожиданные предложения, от которых не захочется отказываться. Возможны необычные знакомства, встречи с теми, о ком вы прежде слышали много хорошего.