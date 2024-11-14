Iltalehti пишет, что в преддверии Рождества в барах и ночных клубах Таллинна наблюдается большое количества финнов. Выяснилось, что финны считают, что на таллиннских вечеринках высок риск того, что вам подсыпят в напиток наркотики.
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Северные соседи предупреждают своих граждан об опасной ночной жизни Таллинна
Шесть лет назад Iltalehti писал о случаях в Таллинне, когда в напитки подсыпали наркотики. Тогда полиция заявила, что за весь год в Таллинне не было зафиксировано ни одного такого случая.