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Северные соседи предупреждают своих граждан об опасной ночной жизни Таллинна

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Фото: Shutterstock

Iltalehti пишет, что в преддверии Рождества в барах и ночных клубах Таллинна наблюдается большое количества финнов. Выяснилось, что финны считают, что на таллиннских вечеринках высок риск того, что вам подсыпят в напиток наркотики.

Шесть лет назад Iltalehti писал о случаях в Таллинне, когда в напитки подсыпали наркотики. Тогда полиция заявила, что за весь год в Таллинне не было зафиксировано ни одного такого случая.

Теперь глава службы по борьбе с наркотиками и организованной преступностью Пыхьяской префектуры Райт Пикаро подтвердил Elu24, что в этом году в столице уже зафиксировано 60 подобных случаев.

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