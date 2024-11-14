ВИДЕО «У меня лимит исчерпан!» Певица Герли Падар раскрывает свой главный секрет красоты

Уже в третий раз магазин косметики Tradehouse вручил награды Ilu Peegel эстонским специалистам в области красоты. Вечер велa 45-летняя Герли Падар. «Все мои процедуры красоты я провожу сама! Волосы только сама не стригу, но во время карантина я и это сделала», - рассказывает Падар порталу Elu24, добавляя, что поделится своим самым главным секретом красоты.