Уже в третий раз магазин косметики Tradehouse вручил награды Ilu Peegel эстонским специалистам в области красоты. Вечер велa 45-летняя Герли Падар. «Все мои процедуры красоты я провожу сама! Волосы только сама не стригу, но во время карантина я и это сделала», - рассказывает Падар порталу Elu24, добавляя, что поделится своим самым главным секретом красоты.
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ВИДЕО ⟩ «У меня лимит исчерпан!» Певица Герли Падар раскрывает свой главный секрет красоты
Певица Герли Падар также занимается актерским мастерством с самого детства. На прошлых выходных женщина отметила юбилей своей 30-летней карьеры концертом, а теперь сияла на новом гала-мероприятии.