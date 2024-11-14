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ВИДЕО «У меня лимит исчерпан!» Певица Герли Падар раскрывает свой главный секрет красоты

Перевод: Влада Лаевалинд
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Герли Падар-Пармас и Танель Падар.
Герли Падар-Пармас и Танель Падар. Фото: Konstantin Sednev / Kermo Benrot / Elu24 kollaaž

Уже в третий раз магазин косметики Tradehouse вручил награды Ilu Peegel эстонским специалистам в области красоты. Вечер велa 45-летняя Герли Падар. «Все мои процедуры красоты я провожу сама! Волосы только сама не стригу, но во время карантина я и это сделала», - рассказывает Падар порталу Elu24, добавляя, что поделится своим самым главным секретом красоты.

Певица Герли Падар также занимается актерским мастерством с самого детства. На прошлых выходных женщина отметила юбилей своей 30-летней карьеры концертом, а теперь сияла на новом гала-мероприятии.

В Цветочном павильоне в среду, 13 ноября, прошел гала-вечер, на котором были вручены награды в 12 разных категориях, подчеркивая наиболее выдающихся деятелей и их вклад в эстонскую индустрию красоты.

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