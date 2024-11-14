ФОТО В Южной Эстонии выпал первый снег: «Наверное, кто-то уже успел встать на лыжи!»

«Наверняка кто-то в Хаанья уже успел встать на лыжи!» - шутят под этим постом. «Природа двигается в своем темпе», - отмечает другой комментатор.

Кийтсак добавил в комментариях, что Хаанья - самое холодное место в Эстонии сейчас. Температура воздуха колеблется от -0,1 до +0,5 градусов.

В Хаанья выпал первый снег! Фото: Haanja puhke-ja spordikeskuse rajakaamera

В комментариях жители Вырумаа также делятся фотографиями заснеженного уезда.

Снег у подножия Суур-Мунамяги. Фото: Kevin Peekmann

По данным Ilmajaam, сегодня ночью местами пройдет небольшой дождь, а на востоке страны возможен мокрый снег. Местами туман. Ветер западных направлений со скоростью 3-9 м/с, на побережье северо-западный и западный ветер с порывами до 15 м/с. Температура воздуха от -2 до +4°C, на побережье до +7°C.

В пятницу будет облачная погода с прояснениями. На северо-востоке страны местами пройдет небольшой дождь. Ветер западный и юго-западный 4-10 м/с, на побережье с порывами до 15 м/с. Температура воздуха от 4 до 9°C.

Первый снег выпал уже в первый день ноября, когда улицы Нарвы покрыл настоящий снежный ковер.