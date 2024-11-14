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EKRE подозревает, что новоиспеченная партия ERK украла их базу данных

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Фото: Mihkel Maripuu

Читатель портала Elu24 утверждает, что на его личный адрес электронной почты пришло информационное письмо от новой партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK). «Я не предоставлял им свои данные!» EKRE подозревает, что бывший член партии украл их базу данных и использует ее для продвижения своей новой партии.

Во вторник на адрес электронной почты читателя Elu24 пришло письмо от недавно созданной партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK). В письме было приглашение на митинг против повышения налогов перед домом Стенбока.

Читатель утверждает, что не имеет никакого отношения к ERK и не предоставлял им свои данные. «Это не публичный адрес электронной почты. На него приходят только информационные письма от EKRE и уведомления от Кайтселийта», - уточняет он.

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