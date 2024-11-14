EKRE подозревает, что новоиспеченная партия ERK украла их базу данных

Во вторник на адрес электронной почты читателя Elu24 пришло письмо от недавно созданной партии Эстонские националисты и консерваторы (ERK). В письме было приглашение на митинг против повышения налогов перед домом Стенбока.

Читатель утверждает, что не имеет никакого отношения к ERK и не предоставлял им свои данные. «Это не публичный адрес электронной почты. На него приходят только информационные письма от EKRE и уведомления от Кайтселийта», - уточняет он.