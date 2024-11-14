ФОТО «Моя мама – легенда WTA!» Маленький сын бывшей первой ракетки Эстонии получил милый подарок

«Первая ракетка Леона», - делится Анетт Контавейт в своем Instagram снимком подарка, отправленного ее сыну. Мягкая игрушка в форме ракетки и боди с надписью «Моя мама - легенда WTA» были отправлены Контавейт от имени WTA, международной женской теннисной ассоциации.

Фото: Kuvatõmmis Instagrami loost

О рождении первенца Контавейт и ее партнер Брент Леписту объявили в середине сентября. «Первая неделя с нашим Леоном Энцо Леписту. Так много любви!» - подписала Контавейт фото, опубликованное в Instagram.

О беременности пара объявила в мае. «Новый член семьи в пути», - написала бывшая первая ракетка в Instagram, впервые показав живот.

С начала марта 2022 года ходили слухи, что сердце Анетт Контавейт завоевал капитан команды FCI Levadia Брент Леписту. В апреле того же года Контавейт и ее возлюбленный-футболист подтвердили, что они пара.

В июле прошлого года Анетт Контавейт объявила, что завершает профессиональную карьеру в теннисе из-за болей в спине. Хотя Анетт признала, что завершение карьеры было для нее крайне трудным решением, она нашла в этом и положительные стороны. «Теперь я могу быть дома, не нужно путешествовать каждую неделю. Многие трудности, которые сопровождали теннис, остались позади», - отметила она.