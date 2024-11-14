Инсайдер рассказал об отношениях Меган Фокс и ее жениха на фоне беременности актрисы

«Они оба взволнованы тем, что вместе станут родителями», - сообщил источник, близкий к паре.

«Беременность сближает их», - сказал инсайдер.

Меган Фокс накануне объявила, что ждет своего первого ребенка от жениха, настоящее имя которого Колсон Бейкер.

«Ничего никогда не потеряно», - подписала звезда фильма «Трансформеры» фото, на котором запечатлена в черной краске и демонстрирует заметно округленный живот.

Фокс, которая ранее рассказала, что у нее произошел выкидыш и внематочная беременность, добавила: «Добро пожаловать обратно».

На втором черно-белом фото актриса, которая воспитывает троих сыновей с бывшим мужем Брайаном Остином Грином, показала положительный тест на беременность.

Другой инсайдер сказал изданию, что их будущий ребенок поставил их «на гораздо лучший путь в отношениях».

«Они имели свои взлеты и падения, но они были активными в терапии, очень духовными и честными друг с другом», - сказал источник.

MGK уже является отцом 15-летней дочери Кэсси, а Меган является мамой 12-летнего Ноа, 10-летнего Бодхи и 8-летней Джорни.