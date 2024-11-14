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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! Отказаться до 18 лет? Таллиннский психотерапевт рассказала, вредны ли детям адвент-календари

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Ребенок открывает адвент-календарь. Фото иллюстративное.
Ребенок открывает адвент-календарь. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

С приближением зимних праздников родители задумываются о покупке адвент-календарей своим детям, но полезный ли это подарок для неокрепшей психики? Мы узнали мнение таллиннского психолога.

Адент-календарь - это календарь отсчета дней до праздников. В нашем детстве не было каких-то особо интересных вариантов - все они были наполнены маленькими шоколадными конфетами с рождественскими узорами. Такие можно найти и сейчас, но из-за широкого выбора современным детям они чаще всего уже не интересны.

Сегодня подрастающему поколению доступен интернет, где они видят многочисленные видео с обзорами на разнообразные товары. Не обошли такие ролики и адвент-календари, из-за чего детям гораздо интереснее нечто более весомое, нежели маленькие шоколадные конфеты, которые изо дня в день не отличаются друг от друга ничем, кроме узоров.

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