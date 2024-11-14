ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! Отказаться до 18 лет? Таллиннский психотерапевт рассказала, вредны ли детям адвент-календари

Адент-календарь - это календарь отсчета дней до праздников. В нашем детстве не было каких-то особо интересных вариантов - все они были наполнены маленькими шоколадными конфетами с рождественскими узорами. Такие можно найти и сейчас, но из-за широкого выбора современным детям они чаще всего уже не интересны.