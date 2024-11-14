С приближением зимних праздников родители задумываются о покупке адвент-календарей своим детям, но полезный ли это подарок для неокрепшей психики? Мы узнали мнение таллиннского психолога.
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ПРАЗДНИК К НАМ ПРИХОДИТ! ⟩ Отказаться до 18-и лет? Таллиннский психотерапевт рассказала, вредны детям адвент-календари
Адент-календарь - это календарь отсчета дней до праздников. В нашем детстве не было каких-то особо интересных вариантов - все они были наполнены маленькими шоколадными конфетами с рождественскими узорами. Такие можно найти и сейчас, но из-за широкого выбора современным детям они чаще всего уже не интересны.