ХИТЫ MODERN TALKING Дитер Болен впервые за 26 лет выступит в Таллинне с грандиозным шоу

Каждый, кто следил за карьерой Modern Talking, знает историю расставаний Томаса Андерса и Дитера Болена. Основанная в 1984 году, группа выпустила свою первый хит You're My Heart, You're My Soul, который возглавил чарты в 35 странах. Через три года дуэт распался: у них на счету было более чем 60 миллионов проданных пластикок. Но они снова сошлись и возвращение группы в 1998 году всем показало, что такое на самом деле Modern Talking. Группа тут же оказалась на вершине хит-парадов. После второго и последнего распада дуэта в 2003 году, их общий объем продаж синглов и альбомов достиг 120 миллионов. В этом году группа празднует 40 лет со дня основания!