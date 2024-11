ХИТЫ MODERN TALKING Дитер Болен впервые за 26 лет выступит в Таллинне с грандиозным шоу

Дитер Болен под влиянием фанатов после 16-летнего перерыва возвращается на сцену. Билеты на первый объявленный концерт в Германии были распроданы в течение 48 часов. Поклонники жаждут услышать такие хиты, как You're My Heart, You're My Soul, Cheri-Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love), Magic Symphony, My Bed Is Too Big и многие другие.