Дитер Болен выступит в Таллинне с юбилейным концертом 40 YEARS OF MODERN TALKING.
ХИТЫ MODERN TALKING ⟩ Дитер Болен впервые за 26 лет выступит в Таллинне с грандиозным шоу
В воскресенье, 1 декабря, Дитер Болен вместе со своей группой исполнят самые известные хиты Modern Talking и Blue System.
Дитер Болен под влиянием фанатов после 16-летнего перерыва возвращается на сцену. Билеты на первый объявленный концерт в Германии были распроданы в течение 48 часов. Поклонники жаждут услышать такие хиты, как You're My Heart, You're My Soul, Cheri-Cheri Lady, Brother Louie, Atlantis Is Calling (S.O.S. for Love), Magic Symphony, My Bed Is Too Big и многие другие.
Каждый, кто следил за карьерой Modern Talking, знает историю расставаний Томаса Андерса и Дитера Болена. Основанная в 1984 году, группа выпустила свою первый хит You're My Heart, You're My Soul, который возглавил чарты в 35 странах. Через три года дуэт распался: у них на счету было более чем 60 миллионов проданных пластикок. Но они снова сошлись и возвращение группы в 1998 году всем показало, что такое на самом деле Modern Talking. Группа тут же оказалась на вершине хит-парадов. После второго и последнего распада дуэта в 2003 году, их общий объем продаж синглов и альбомов достиг 120 миллионов. В этом году группа празднует 40 лет со дня основания!
Не пропустите грандиозное шоу Дитера Болена, основателя, автора песен и исполнителя легендарной группы Modern Talking и Blue System, 1 декабря на таллиннской Unibet Arena в 20:00. Билеты ищите ЗДЕСЬ!
Вечеринку откроет легендарный DJ Аллан Роосилехт, чей суперхит 90-х годов Turvamees полгода возглавлял эстонские радиочарты.