НАЛЕТАЙ! Известный эстонский шеф-повар выставил на продажу свой роскошный Porsche

Известный шеф-повар, похоже, решил расстаться со своим серым Porsche 718 Cayman S. В объявлении о продаже, размещенном на сайте Auto24 и которым Орм делится в своих социальных сетях, указано, что за автомобиль 2017 года с пробегом 115 000 км он просит 50 000 евро.

«Все технические обслуживания проводились в официальном представительстве Porsche. Оригинальный цвет автомобиля - lava orange. Машина оклеена качественной самовосстанавливающейся пленкой, и текущий цвет зарегистрирован в Департаменте транспорта», - сказано в объявлении.

Тем не менее, похоже, что шеф-повар не останется без машины. Недавно он сообщил в социальных сетях, что стал владельцем автомобиля INEOS Grenadier.

«Известный шеф-повар и судья популярного шоу MasterChef Eesti Орм Оя и INEOS Grenadier начинают новые совместные приключения», - подписано фото, опубликованное в Instagram аккаунте infoauto_ineosgrenadier.

«Ооо, крутая тачка. Cayman выставишь на продажу, да?» - спросил под фото рэпер Metsakutsu.