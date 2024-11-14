Для Грете Пайя минувшее лето было очень насыщенным и полным впечатлений. Ей пришлось хранить большую тайну и скрывать планы о свадьбе с участником группы Púr Múdd Йоонатаном Сийманом. В утренней программе Радио Elmar выяснилось, кто был первым человеком, узнавшим об их отношениях.
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О тайном романе эстонской певицы быстро стал известно в ее окружении: подруга спросила, не скрываю ли я что-то
«Она прислала мне фото и спросила, не скрываю ли я от нее что-то. Хотя тогда все еще даже не было так серьезно. Все только-только начиналось», - вспоминает Пайя момент, когда ее близкая подруга заметила страсть в глазах пары.