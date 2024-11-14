ФОТО Не слишком ли близки? Отношения Дэвида Бекхэма со своей дочерью вызывают у людей вопросы

Вместе с Дэвидом на матче присутствовали его жена Виктория, их 19-летний сын Круз и младшая дочь Харпер. Однако после игры внимание людей привлекла любовь, которой Дэвид окружил свою подростковую дочь. Он обнял ее и поцеловал в щеку.

В ответ Харпер сделала смешное выражение лица, которое запечатлели фотографы.

Дэвид Бэкхем с дочерью. Фото: AP Photo / Rebecca Blackwell / Scanpix

Фото вызвало споры: если многие посчитали жест отца трогательным, то другие считали, что Дэвид должен дать своей подростковой дочери больше личного пространства.

«Прости, Дэвид, но пришло время отступить, прежде чем ты заставишь свою любимую дочь сказать тебе об этом, что наверняка причинит ей боль».

«Мне всегда было не по себе, когда он целовал ее в губы. Надеюсь, теперь, когда она старше, он будет держаться подальше. Свою привязанность он должен проявлять к правильному человеку - своей жене!»

«Жутко! Он не может убрать от нее руки».

Однако были и те, кто был тронут:

«Кажется, он замечательный отец».

«Это так мило, как отец ее обожает. Наверное, приятно быть дочерью, когда у тебя есть три старших брата».

Харпер и Дэвид Бэкхемы. Фото: CYRIL PECQUENARD / SIPA / Scanpix

Несколько недель назад Бекхэма заметили вместе с дочерью в Париже. Отец с улыбкой держал свою дочь за руку, пока их сын Круз шел позади.

Дэвид с дочерью в 2019 году. Фото: John Walton / PA Wire / PA Images / Scanpix