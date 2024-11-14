Перед смертью Лиам Пейн терроризировал свою бывшую девушку и угрожал выложить в Сеть ее интимные фото

По данным ресурса, всего за неделю до гибели певца в Буэнос-Айресе адвокаты Генри направили уведомление адвокату Пейна «о прекращении противоправных действий».

Речь идет о рассылке материалов, включавших в себя, помимо прочего, «фотографии гениталий и различные видеоролики, в которых мистер Пейн совершает с собой возмутительные сексуальные действия».

В уведомлении Пейн также обвинялся в намерении передать третьим лицам компрометирующие девушку материалы.

В сентябре Майя Генри, встречавшаяся с Пейном с 2018 по 2022 год, заявила, что бывший бойфренд навязчиво преследует ее даже спустя долгое время после их разрыва: «Он присылает мне сообщения, разрывает мой телефон, причем все это не только со своего номера, но и с других номеров, так что я никогда не знаю, откуда ждать звонка», - рассказала она в соцсетях.

В подкасте 14 октября девушка также говорила, что Пейн якобы использовал свои проблемы с зависимостью, чтобы попытаться манипулировать ею, и угрожал, что покончит с собой: «Он всегда присылал мне сообщения с тех пор, как мы расстались... Он всегда играл со смертью и говорил: Ну, я умру. У меня не все хорошо».

После смерти музыканта Майя столкнулась с травлей в соцсетях. Многие сделали вывод, что она несет личную ответственность за случившееся с певцом.

Кроме того, ее упрекнули в том, что она пыталась очернить Лиама, поскольку после расставания с ним она написала роман, посвященный абьюзивным отношениям известного артиста с неопытной девушкой: в героях, как решили поклонники Пейна, Майя вывела себя и своего бывшего бойфренда.

Тело 31-летнего Пейна без признаков жизни нашли под окнами отеля в Буэнос-Айресе 17 октября. Музыкант разбился, выпав с балкона третьего этажа. Токсикологический отчет показал, что в момент смерти певец был под воздействием наркотиков.

Незадолго до этого его девушка Кейт Кэссиди, которая сопровождала музыканта в поездке, покинула страну в одиночестве.