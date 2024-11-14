В чем встретить год Змеи разным знакам Зодиака: советы астролога

Цветовая палитра, которую любит главный символ года, вполне модная. Это оттенки коричневого и зеленого. И чем темнее и четче они будут, тем лучше. Ведь именно на зеленой траве, в кустах и в земле такого цвета комфортно змеям. А еще Змеи любят разум, интеллект и богатство. Поэтому третьим цветом, благодатно влияющим на людей весь год, можно смело назвать золотой, пишет hochu.ua.

Успешными цветами 2025 года будут также красный, символизирующий искреннюю любовь, белый - чистота и честность, и серый - интеллект и спокойствие. Смело формируйте свой гардероб в этих тонах и ловите удачу за хвост. Не бойтесь добавлять аксессуары. В приоритетах - золото или качественная бижутерия с декоративными камнями или стеклами.

Лучшие цвета для знаков Зодиака:

Стихия Воды: зеленые оттенки, серый, золото

Стихия Земли: коричневые и зеленые оттенки

Стихия Воздуха: золото, белый, серый

Стихия Огня: золото, темные коричневые оттенки

Что же касается Новогодней ночи, то встречать ее можно в любом из вышеперечисленных цветов. Главное - это ваш комфорт и уверенность в себе. Именно эти качества присущи Змее.