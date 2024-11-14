Назван самый сексуальный мужчина 2024 года: это не розыгрыш!

«Просто мгновенное отключение, на самом деле. Ноль мыслей. Кроме того, что, возможно, меня разыгрывают. Я не просыпаюсь с мыслью: Неужели это тот день, когда меня назовут самым сексуальным мужчиной планеты? И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня», - рассказал актер журналу.