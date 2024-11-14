Звезда «Офиса» Джон Кразински стал самым сексуальным мужчиной года по версии People, хотя сам считал это розыгрышем.
Назван самый сексуальный мужчина 2024 года: это не розыгрыш!
Американский журнал People выбрал самого сексуального мужчину 2024 года, и этим титулом удостоил актера и режиссера Джона Кразински.
Известный по ролям в сериале «Офис» и фильме «Лицензия на женитьбу», артист признался, что новость его поразила и сперва показалась розыгрышем.
«Просто мгновенное отключение, на самом деле. Ноль мыслей. Кроме того, что, возможно, меня разыгрывают. Я не просыпаюсь с мыслью: Неужели это тот день, когда меня назовут самым сексуальным мужчиной планеты? И все же это был день, когда вы, ребята, сделали это. Вы, ребята, действительно подняли планку для меня», - рассказал актер журналу.
Джон Кразински с 2010 года состоит в браке с британской актрисой Эмили Блант, с которой воспитывает двоих детей. Узнав о новом титуле мужа, Блант пошутила, что готова оклеить стены дома обложками журнала с его изображением.